مندوب مصر بالأمم المتحدة: التفكيك المنهجي للنظام الصحي بغزة يعرض الفلسطينيين للخطر

أكد مندوب مصر لدى الأمم المتحدة أن التفكيك المنهجي للنظام الصحي في شمال غزة يعرض حياة العديد من الفلسطينيين للخطر، مشددًا على ضرورة محاسبة إسرائيل على جميع انتهاكاتها للقانون الدولي.

وفي مؤتمر صحفي، أوضح المندوب المصري أن إسرائيل يجب أن تضمن توفير الخدمات الطبية والغذائية اللازمة لسكان قطاع غزة، محذرًا من أن تصرفات الاحتلال تأتي في إطار محاولة تصفية القضية الفلسطينية من خلال سياسة التهجير القسري.

كما طالب مندوب مصر الأمم المتحدة بإصدار قرار فوري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة إجبار إسرائيل على وقف هجماتها على المستشفيات والمنشآت الطبية في المنطقة.