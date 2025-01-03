مصطفى بكري: مصر تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة وشائعات مغرضة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تتعرض لحروب إعلامية ممنهجة وشائعات مغرضة.



وأضاف مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، المذاع على قناة صدى البلد: ندرك تمامًا أن المؤامرات لا تهدأ ولا تمنحنا فرصة لالتقاط الأنفاس، حيث محاولات التسلل المستمرة، والحروب الإعلامية الممنهجة، والشائعات المغرضة التي تستهدف تشويه أنقى الرجال.

وتابع: "رجال الشرطة تعرضوا لمؤامرة وأن أبناء الضباط والجنود عاشوا أخطر الفترات الصعبة فى حياتهم"، مشيرا إلى أن رجال الجيش المصري تحملوا رذالات وتطاولات البعض، كتموا غيظهم، واحترقت دمائهم من الغيظ.

