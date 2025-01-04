تحسينات جديدة لمستشعر بصمة الأصبع في Galaxy S24 مع تحديث One UI 7

تستعد شركة سامسونج لمنح مستخدمي سلسلة Galaxy S24 تحسينات كبيرة في عملية فتح الأجهزة باستخدام مستشعر بصمة الأصبع، وذلك مع التحديث الثالث للنسخة التجريبية من واجهة المستخدم One UI 7، المتوقع إطلاقه في الأسبوع الأول من يناير المقبل.

تحسينات في سرعة البصمة والتجربة الصوتية

التحديث الجديد يهدف إلى تسريع عملية فتح الهاتف عبر تحسينات على رسوميات الانتقال بين قفل الجهاز وفتحه.

كما يتضمن التحديث تغييرًا في الصوت المرافق لعملية القفل والفتح، ليصبح أكثر وضوحًا، مما يعزز تجربة المستخدم.

وعلى الرغم من أن هذه التعديلات تبدو بسيطة، إلا أن مثل هذه التفاصيل الصغيرة تضيف لمسة من السلاسة والتميز إلى واجهة المستخدم.

تفاصيل البرنامج التجريبي

تعمل سامسونج حاليًا على البرنامج التجريبي لمستخدمي Galaxy S24، ومع التحديث الثالث المتوقع قريبًا، يمكن لمستخدمي النسخة التجريبية اختبار التحسينات الجديدة بأنفسهم. وقد تم تسريب مقاطع فيديو تُظهر الأداء الأسرع للبصمة، مما يثير الحماس بين المستخدمين.

موعد الإطلاق النهائي

بالنسبة للمستخدمين الذين لم ينضموا إلى البرنامج التجريبي، سيتعين عليهم الانتظار حتى الإطلاق الرسمي للنسخة المستقرة من واجهة One UI 7. ومن المتوقع أن تأتي هذه النسخة مع إطلاق سلسلة Galaxy S25 في فبراير المقبل.

تحديث شامل ومميزات متطورة

تعد واجهة One UI 7 بتقديم تحسينات شاملة تشمل تحسينات نظامية وميزات تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي طورتها سامسونج. ويبدو أن الشركة أخذت وقتها في تحسين النسخة لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة لمستخدميها.