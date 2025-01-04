أبرد شهور العام بيخلى الشابة كركوبة .. ماذا تعرف عن أيام طوبة ؟

تكثر تساؤلات المواطنين خاصة خلال فصل الشتاء، عن معرفة آخر مستجدات الطقس بشكل يومي، نظرًا لتغيراته المفاجئة وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية.

أبرد شهور العام

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس السبت 4-1-2025 ، حيث تشهد البلاد أجواء شتوية شديدة البرودة ليلاً.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، السبت 4 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع، تكون شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة مساء على السلوم ومطروح .

و أيام قليلة تفصلنا عن شهر طوبة والذي يبدأ يوم 9 يناير، والموافق الخميس المقبل، وينتهى يوم 7 فبراير، وحذر خبراء الأرصاد الجوية من حالة الطقس في شهر طوبة ووصفوه بأبرد شهور العام، لذلك أطلقت عليه الأمثال الشعبية مثل «طوبة تخلى الشابة كركوبة»، ونشهد فيه انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء وتسجل صفر مئوية على جبال سانت كاترين.

وكشفت خرائط الطقس عن استقبال الأمطار الغزيرة خلال شهر طوبة، خاصة على المحافظات الساحلية ومحافظات شمال الدلتا (كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدقهلية – دمياط).

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى أقل من 20 درجة مئوية نهارا، و10 ليلا، فيما تسجل مدينة الإسكندرية 17 درجة مئوية نهارا و11 درجة ليلا، وتسجل على محافظات شمال الصعيد ( المنيا- أسيوط- الفيوم- بنى سويف- سوهاج ) أقل من 8 درجات مئوية ليلا .

أمطار على هذه المناطق

وكشفت خرائط الطقس عن سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من غرب البلاد (السلوم ومطروح) على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس يومي الأحد والاثنين المقبلين حيث تضرب البلاد أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحرى يصاحب ذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شرقية، وتكون حالة البحرالأحمر خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدًا، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09، وسوهاج العظمى 25 درجة، والصغرى 07، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 11.