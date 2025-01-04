سيد عبد الحفيظ يشن هجوما ناريا على الأهلي وكولر.. ماذا قال؟

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، على هزيمة الفريق أمام شباب بلوزداد الجزائري (0-1) في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبد الحفيظ خلال ظهوره في برنامج "الكورة مع فايق" على قناة "MBC MASR2"، إن الأهلي افتقد تدعيمات قوية خلال فترة الانتقالات، بينما رحل لاعبون مؤثرون دون تعويضهم بالشكل المناسب.

وأضاف: "الأهلي وافق على رحيل لاعبين بحجم أليو ديانج وحمدي فتحي، وتراجع مستوى عمرو السولية، كما غادر أحمد عبد القادر ومحمد شريف، دون إيجاد بدائل بنفس المستوى".

وأشار عبد الحفيظ إلى أهمية الصفقات الجديدة، مؤكدًا: "لو لم ينضم وسام أبو علي للفريق، لكانت معاناة الأهلي أكبر. الإدارة أمامها مهمة صعبة في تدعيم الفريق خلال انتقالات يناير بصفقات قوية".

وحول مسؤولية المدير الفني مارسيل كولر، قال عبد الحفيظ: "كولر لا يتحمل المسؤولية وحده، لكنه وافق على رحيل عدد من اللاعبين، ما يجعله شريكًا فيما وصل إليه الفريق".

وختم حديثه بالتأكيد على خطأ استبعاد مروان عطية من مباراة بلوزداد، مؤكدًا: "غياب مروان عطية كان قرارًا خاطئًا.. هو أفضل لاعب وسط مدافع في مصر حاليًا".

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد



وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.وذلك في الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع عن طريق خاسف نوفل محمد الذي استغل خطأ محمد الشناوي في الإمساك بالكرة وأودعها في الشباك الحمراء.



بهذه النتيجة، يتجمّد رصيد الأهلى عند 7 نقاط ويحتل المركز الأول، فيما يرتفع رصيد بلوزداد إلى 6 نقاط ويحتل المركز الثاني، ثم يأتي أورلاندو بايريتس فى المركز اثالث برصيد خمس نقاط، وأخيراً يحتل استاد أبيدجان الإيفواري المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.



دافع الإعلامي عمرو أديب عن حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي بعد خسارة الفريق أمام شباب بلوزداد وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



وكتب عمرو أديب عبر موقع أكس: يعنى الراجل يغلط مره تبيعوه كده مش ده كان القائد والرمز . مش ده جمهور الأهلى اللى نعرفه ودلوقتى تودوه فين بعد العمر اللى قضاه والبطولات اللى شارك فيه ،جمهور بلا قلب حقيقى . يا شناوي لا تحزن بكره يعملوا فى شوبير نفس الشيء كاس وحيلف



ترتيب مجموعة الأهلى في دورى ابطال أفريقيا



- الأهلي برصيد 7 نقاط

- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة

علق الكاتب الصحفي أحمد الخضري على خسارة فريق النادي الأهلي اليوم أمام فريق نادي شباب بلوزداد الجزائري.

قال أحمد الخضري وعبر تصريحات من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس:

بلوزداد ( المتواضع ) يفوز علي الاهلي في مباراة (متواضعة ) تشكيل سيء من كولر ..وفين مروان عطية ..خالد عبد الفتاح والدبيس اقل من اللعب لنادي بحجم الاهلي ..أخطاء الشناوي كارثية

موعد مباراة الأهلي وسموحة



ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.

