قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التسبيح بعد الفجر في رجب.. إذا اشتقت لزيارة الكعبة ردده الآن
تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟
أخبار الدقهلية| تشييع جثمان مدرب نادي العمال .. اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بجمصة
محافظ الوادي الجديد يتفقد عدة منشآت ويقرر عاملين إلى العاصمة الإدارية
زينة تبهر متابعيها بمهاراتها في التزحلق على الجليد | صور
إصابة 3 أشخاص في حريق بشقة بالدخيلة غرب الإسكندرية
انهيار شرفة عقار قديم بالإسكندرية ومصرع وإصابة شخصين
صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل
أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟
عمرو الدرديري: مباراة سموحة فرصة لإعادة الأهلي لـ المسار الصحيح
شبورة مائية وأمطار.. تحذيرات من طقس اليوم السبت
بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بعد هزيمه الأهلي .. خالد الغندور يتغزل في نجم شباب بلوزداد

خالد الغندور
خالد الغندور
ميرنا محمود
×

أشاد الإعلامي خالد الغندور بنجم شباب بلوزداد عبد الرحمن ميزيان بعد فوز الفريق أمام النادي الأهلي.

وكتب الغندور :لاعب مميز جدا و اكبر ميزة فيه انه يجيد اللعب طرف شمال و يمين بنفس الإجادة تقريبا.

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعته بفريق شباب بلوزداد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة.

ترتيب مجموعة الأهلى في دورى أبطال أفريقيا 

- الأهلي برصيد 7 نقاط

- شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

-أورلاندو بايريتس برصيد 5 نقاط

-استاد أبيدجان الإيفواري برصيد نقطة واحدة

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.

شباب بلوزداد الغندور الأهلي ميزيان عبد الرحمن ميزيان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

5.5 ريختر .. زلزال قوي يضرب إثيوبيا

المضبوطات

الداخلية: مصرع 6 عناصر خطرة واستشهاد ضابط شرطة في مداهمة بؤر إجرامية

بنوك

مفيش إجازة..بنوك تعمل في أيام العطلات الرسمية..اعرف السبب

المقدم كريم ياسين

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 3 أشخاص خارجين عن القانون في حملة أمنية بأسيوط

كيفية الاغتسال من الجنابة

كيفية الاغتسال من الجنابة؟.. له طريقتان فاعرف الخطوات بالتفصيل

الذهب

بكم عيار 21؟.. تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة 3-1-2025

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر؟

بعد قرار الحكومة بشأن ضريبة المحمول المستورد.. ما الهواتف التي تصنع في مصر وأسعارها؟

كولر

أول تعليق من كولر بعد خسارة الأهلي من شباب بلوزداد

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

الداخلية السورية: القبض على قائد ميداني متورط بجرائم في حمص

صورة أرشيفية

بعد هجوم نيو أورليانز.. واشنطن تتأهب لتأمين تنصيب ترامب

صورة أرشيفية

بعد السعودية.. وزير الخارجية السوري يعتزم زيارة الإمارات وقطر والأردن

بالصور

تناول كوب من القرنفل المغلي قبل النوم.. هل يساعد في خسارة الوزن؟

الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي
الفوائد الصحية للقرنفل المغلي

صراع بلا مبرر.. كارول سماحة: الحركات النسائية تزرع الفتنة بين المرأة والرجل

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

أسرار كارول سماحة عن الرجل الذكي .. هل يُروض الزواج المرأة؟

كارول سماحة
كارول سماحة
كارول سماحة

بـ3 بيضات| طريقة عمل لانشون الفراخ في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ
طريقة عمل لانشون الفراخ

فيديو

أحمد العوضي

أحمد العوضي: حبيت أغاني حسن الأسمر عن الذهاب إلى المدرسة

أحمد العوضي

أحمد العوضي ينفعل على تعليق متابع: ربنا عمره ما هيكرمك

أحمد العوضي

أحمد العوضي يكشف سرا عن مسلسل فهد البطل

اغتيال بشار الأسد

محاولة اغتيال بشار الأسد .. القصة الكاملة بين السم والغموض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نموذج للإصلاح بين الشريعة ومتطلبات العصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: آنَ لماسبيرو أن يعود .. آنَ لماسبيرو أن يقود

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بشروا ولا تنفروا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

المزيد