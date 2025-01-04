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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

محمد ثروت يحيى حفلا فى دار الأوبرا .. 17 يناير

محمد ثروت
محمد ثروت
سعيد فراج
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يحيى المطرب محمد ثروت حفلا غنائيا فى دار الأوبرا يقيمه فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، وذلك يوم الجمعة الموافق 17 يناير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءا.

ويشارك في الحفل لفيف من فناني الفرقة ومنهم الفنانة ريم حمدي، والفنانة حنان الخولي، والفنان ياسر سليمان، والفنان أحمد محسن، والفنانة حنان عصام، والفنانة نهى حافظ.

محمد ثروت وحفله فى السعودية 

وقد نشر محمد ثروت تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد مشاركته فى حفل ليلة محمد عبد الوهاب التى أقيمت فى السعودية منذ ساعات قليلة.

وقال محمد ثروت : “مش قادر أوصف سعادتي بليلة رائعة جدا ومتميزة وشرف لي أني أكون متواجدا فيها وشرف لي أن أكون متواجدا في ليلة أستاذي بمعنى الكلمة، عشر سنوات كنت بجواره وفي رحابه وقدمنا العديد من الألحان الوطنية والعاطفية وبشكر هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ على هذا الحفل المتميز للغاية”.

محمد ثروت يشدو بأغنية أمتي الزمان
تمكن الفنان محمد ثروث من التواجد ضمن الأسماء الاكثر بحثًا عبر موقع التغريدات العالمي أكس بعد مشاركته فى حفل ليلة عبد الوهاب ، والمقام حاليًا فى المملكة العربية السعودية ، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وتألق الفنان محمد ثروث فى الحفل ، الذى يقام احتفاء بأعمال موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب ، بعدما قدم أغنية أمتي الزمان ، وأغنية أهواك .

بينما قدمت مي فاروق أغنية أغدًا القاك وأكل حياتي، وقدم الفنان صابر عدد من الاغاني ومنها يا مسافر وحدك ، فيما قدم الفنان نور مهنا فقد قدم أغنية فكروني ، لكوكب الشرق السيدة أم كلثوم.

وكانت قد طرحت الشركة المنظمة لحفل ليلة عبد الوهاب «روائع موسيقار الأجيال بالسعودية، التذاكر للحجز الإلكتروني للجمهور عبر موقعها الرسمي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وجاءت أسعار تذاكر حفل ليلة عبد الوهاب، في السعودية، بين الفئات السعرية التالية: (295 ريال سعودي، 395 ريال سعودي، 595 ريال سعودي، 1350 ريال سعودي، 1500 ريال سعودي، 2000 ريال سعودي).

ويحيي حفل ليلة عبد الوهاب «لروائع موسيقار الأجيال»، 5 نجوم طرب، هم: (صابر الرباعي، ماجد المهندس، مي فاروق، محمد ثروت، نور مهنا).

دار الأوبرا محمد ثروت المطرب محمد ثروت فرقة الموسيقى العربية للتراث محمد الموجي

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