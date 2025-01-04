أخطاء الشناوى كارثية.. أحمد موسى يعلق على هزيمة الأهلي من شباب بلوزداد

علق الإعلامي أحمد موسى على هزيمة الأهلي من شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد موسى عبر أكس: “خطأ كارثى من الشناوى يتسبب فى فوز الفريق الجزائرى شباب بلوزداد فين مصطفى شوبير لازم يلعب أساسى والشناوى يستريح شوية”.

وتابع: “أخطاء الشناوى كارثية صراحة فى الفترة الأخيرة ليس هذا حارس المنتخب الوطنى والنادى الأهلى”.

وأضاف: "الشناوى ليس أفضل من إكرامى وثابت البطل والحضرى وأحمد شوبير.. مصلحة الأهلى أهم من أى لاعب".

واستطاع فريق شباب بلوزداد الجزائري، تحقيق الفوز على نظيره الأهلي، بهدف دون رد، سجله اللاعب خاسف نوفل في الدقيقة 91 من المباراة، وذلك خلال المباراة التي جمعت بينهما امس ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

ويخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام سموحة، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة الرابعة عصرا، بعد تقديم مواعيد مباريات دوري nile.



