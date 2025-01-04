مطار دمشق يبدأ تشغيل الرحلات الدولية اعتبارا من 7 يناير

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السوري أشاد الصليبي لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) يوم السبت إن مطار دمشق سيبدأ تشغيل الرحلات الدولية اعتبارا من السابع من يناير.

وذكر الصليبي «نطمئن شركات الطيران العربية والعالمية بأننا في مرحلة إعادة تأهيل كاملة لمطاري حلب ودمشق بمساعدة شركائنا كي يكونوا قادرين على استقبال الرحلات من كافة أنحاء العالم».



أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الخميس، استئناف رحلاتها إلى دمشق بعد انقطاع دام نحو 13 عاما، حيث تبدأ بثلاث رحلات أسبوعية اعتبارا من 7 يناير المقبل.



وأشادت الولايات المتحدة بـ"الخطوة المهمة في إعادة ربط المنطقة"، بعد نحو شهر من إطاحة قوات المعارضة بالرئيس السوري بشار الأسد، مما أدى إلى إنهاء أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول قطري قوله الشهر الماضي إن الدوحة عرضت على السلطات السورية الجديدة المساعدة في استئناف العمليات في مطار دمشق.

