تعزيزات عسكرية أمريكية في ريف الحسكة بسوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم السبت بأن رتل عسكري أمريكي يتألف من 20 شاحنة، دخل من إقليم كردستان العراق إلى الأراضي السورية عبر معبر الوليد.

وأوضح المرصد السوري أن الشاحنات تحتوي على صناديق مغلقة وكتل أسمنتية وصهاريج للوقود وعربات عسكرية واتجهت نحو قاعدتي تل بيدر وقسرك بريف الحسكة.

على صعيد متصل، أفاد نشطاء المرصد السوري بخروج رتل عسكري مكون من 20 شاحنة مغلقة من قاعدة قسرك بريف الحسكة وتوجهت نحو مدينة عين العرب.

واليوم، هبطت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الأمريكية عند منتصف ليل الجمعة-السبت في القاعدة الأمريكية في بلدة الشدادي جنوب الحسكة، محملة بمعدات عسكرية ولوجستية، انطلقت من العراق، في إطار استمرار تعزيز القواعد العسكرية في المنطقة.

وتواصل قوات التحالف الدولي استقدام تعزيزات عسكرية براً وجواً إلى مناطق شمال وشرق سوريا.