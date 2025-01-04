رمضان عبد المعز: علينا إيصال الصورة الصحيحة عن الإسلام

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن النبى الكريم -صلى الله عليه وسلم- صدق عندما قال :"من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين"، أى فى الفهم والفقة، والأصل فى الشرع الشريف أن النبى عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الحنيف رحمة للعالمين.

وأضاف الشيخ رمضان عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم السبت، أن النبى كان ينادى على أصحاب الرسالات الذين جاءوا قبلنا ويقول الله فى كتابه العزيز: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُون".

وأشار رمضان عبد المعزـ، إلى أنه فى الأسرة المسلمة نفسها قال الله: ﴿ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ، فالدين عظيم، وعلينا أن نكون سفراء لهذا الشرع الشريف، لافتا إلى أن الإمام الغزالى كان يقول :"إن انتشار الكفر فى العالم يحمل نصف أوزاره متدينون بغضوا الله إلى خلقه بسوء أقواله وسوء أفعالهم"، إذا فعلينا إيصال الصورة الصحيحة عن الشرع الشريف.