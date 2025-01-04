أحمد موسى عن لقاء شيخ الأزهر بالبابا تواضروس: مشهد عبقري يؤكد صلابة المصريين

علق الإعلامي أحمد موسى، على لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بقداسة البابا تواضروس التاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي "المذاع على قناة " صدى البلد"، :" رأيت في هذا المشهد قوة وصلابة الشعب المصري ".

وتابع الإعلامي احمد موسى :" كل سنة والشعب المصري العظيم بألف خير، ورأيت وفد كبير برئاسة شيخ الأزهر يزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد وكان يرافق شيخ الأزهر وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" ما رأيته في لقاء شيخ الأزهر والبابا تواضروس تأكيد على قوة الشعب المصري وهي دي مصر اللي نعرفها ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" كل التحية والتقدير لفضيلة الإمام الأكبر، ولما نشوف اللي حصل النهاردة نقدر نقول مصر بخير ، مضيفا" الرئيس السيسي في كل عام يحرص على تقديم التهنئة للأخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" مشهد لقاء فضيلة الإمام الاكبر والبابا تواضروس عبقري ".