الغندور يكشف تفاصيل اجتماع «جروس» مع حسين لبيب في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن جروس المدير الفني للزمالك اجتمع مع حسين لبيب خلال الساعات الماضية وطلب منه عدم تواجد أعضاء مجلس الإدارة خلال المران الجماعى للفريق.

وأضاف “الغندور” خلال برنامجه ستاد المحور: "ويأتي طلب جروس لحسين لبيب بسبب تكرار نزول أحد أعضاء مجلس الإدارة للمران الجماعى حيث يرى المدرب السويسري أن التدريب الجماعى من اختصاصات الجهاز الفني ولا يرغب في تواجد أعضاء مجلس الإدارة في المران حتى لا يؤثر ذلك على عمله".

واختتم: "وافق حسين لبيب على طلب جروس بعدم تواجد مجلس الإدارة في التمرين خاصة أنه يرى ذلك حق أصيل له،وتقرير من حقه حضور المران الجماعى".