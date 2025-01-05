اندلاع حريق بمحل سجاد ومفروشات بالإسكندرية

اندلع حريق هائل داخل محل للسجاد والمفروشات بشارع نوبار باشا بمنطقة المنشية في الإسكندرية، مما أدى إلى تلفيات كبيرة بالمحل دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغاً من بنشوب حريق هائل داخل محل للسجاد والمفروشات بشارع نوبار باشا بمنطقة المنشية في الإسكندرية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة.

وأفاد مصدر أمني أن الحريق تسبب في تدمير كميات كبيرة من السجاد والمفروشات المخزنة داخل المحل، فيما تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه قبل أن يمتد إلى باقي العقارات المجاورة.

كما أضاف المصدر أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وجارٍ حالياً إجراء التحقيقات لمعرفة أسباب اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر المادية.

ويُذكر أن شارع نوبار باشا بمنطقة المنشية يُعد من الشوارع التجارية الحيوية بالإسكندرية، مما استدعى تكثيف الجهود لمنع تفاقم الأضرار وتأمين المكان بعد انتهاء عملية الإطفاء.