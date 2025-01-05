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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

في أجندة قصور الثقافة هذا الأسبوع.. احتفالات عيد الميلاد المجيد وورش حرفية لتمكين المرأة

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية
جمال عاشور
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تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، أجندة فعاليات ثقافية وفنية حافلة هذا الأسبوع، ضمن برامج وزارة الثقافة، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنطلق اليوم الأحد وحتى السبت المقبل ١١ يناير، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

برنامج "مصر جميلة" يصل البحر الأحمر

تستقبل محافظة البحر الأحمر هذا الأسبوع فعاليات برنامج "مصر جميلة"، المعني باكتشاف ودعم وتعزيز قدرات الموهوبين، من خلال مجموعة من الورش التدريبية تقدم بالمجان، بقصر ثقافة الغردقة، تستمر حتى ٩ يناير الحالي، وذلك في مجالات الموسيقى "عزف وغناء"، الفنون التشكيلية، الكتابة الإبداعية، المسرح، والأداء الحركي، ويقوم بالتدريب فيها نخبة من الفنانين والأكاديميين المتخصصين.

انطلاق ورش تعليم فن المكرمية لدعم وتمكين المرأة

حرصا على دعم وتمكين المرأة وإحياء الحرف التراثية، تقيم هيئة قصور الثقافة ورشا مجانية لتعليم فن المكرمية بعدة محافظات، تتضمن التعريف بأنواع الغرز والخيوط، وكيفية استخدامها ونسجها بأساليب فنية متميزة لإنتاج أعمال يدوية متنوعة. 
تبدأ الورش هذا الأسبوع بمحافظة المنيا وتحديدا بمؤسسة الإصلاح الخيرية بقرية إدمو، وتستمر حتى 10 يناير الحالي، هذا بالإضافة إلى ورشة أخرى بمحافظة الإسكندرية، تنفذ بجمعية فرصة أمل للتنمية المستدامة بالورديان، وتستمر حتى يوم ٩ من الشهر نفسه.

فعاليات مكثفة للشباب بالشلاتين

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، فعاليات مكثفة للشباب بمحافظة البحر الأحمر، بدءا من غد الاثنين وحتى ٩ يناير بقصر ثقافة الشلاتين، ضمن برامج وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية.
وتتضمن الأنشطة ورشا فنية وحرفية بجانب المحاضرات واللقاءات التوعوية بهدف تطوير الذات، وتعزيز الوعي والانتماء الوطني، من أجل مشاركة فاعلة لبناء وتنمية المجتمع.

عروض فنية احتفالا بعيد الميلاد المجيد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة هذا الأسبوع مجموعة من العروض الفنية احتفالا بعيد الميلاد المجيد، بدءا من مساء اليوم الأحد، وتستمر طوال الأسبوع بمحافظات: كفر الشيخ، الوادي الجديد، الغربية، الإسماعيلية، الأقصر، سوهاج، المنيا، المنوفية، القاهرة وجنوب سيناء.

استمرار معرض الكتاب بقصر ثقافة القناطر

يشهد هذا الأسبوع استمرار الفعاليات الثقافية والأدبية المصاحبة لمعرض الكتاب الأول المقام بقصر ثقافة القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية، حتى ٨ يناير الحالي، والذي تتيح خلاله هيئة قصور الثقافة أحدث إصدارات سلاسلها بأسعار مخفضة للجمهور، بمشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمجلس الأعلى للثقافة، ودار الكتب والوثائق القومية، ودار المعارف، وذلك في إطار استراتيجية بناء الإنسان وخطط العدالة الثقافية.

وتحفل الأجندة بمجموعة من اللقاءات التثقيفية والأدبية، بجانب الورش الفنية والحرفية، وأفلام قصر السينما المجانية، كما تستمر عروض نوادي المسرح بمحافظتي الشرقية والإسكندرية، وكذا فعاليات قافلة "الثقافة والإبداع" المقامة لدعم وتمكين المرأة بمدينة برج العرب.

وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات ثقافية وفنية برامج وزارة الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

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