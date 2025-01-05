إحالة حمو بيكا للمحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض

قررت جهات التحقيق في القاهرة، إحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض.

تفاصيل القضية

كانت نيابة قصر النيل، أمرت سابقا، بـ اخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتمكنت دورية أمنية من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.