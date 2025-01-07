انطلاق المؤتمر الـ19 للروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بطب عين شمس.. 8 يناير

ينظم قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس، مؤتمره التاسع عشر فى الفترة من 8-12 يناير الجارى تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتور علي الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكدت الدكتورة هبة الله الشامىن رئيس القسم والمؤتمر، أن مؤتمر قسم الروماتيزم والتأهيل بكلية الطب جامعة عين شمس يُعتبر منارة للعلم والتخصص وواحدًا من أكبر المؤتمرات التي تقام سنويًا في هذا التوقيت من العام.

ويشارك في المؤتمر نخبة من أطباء الروماتيزم والطب الطبيعي وإعادة التأهيل من الجامعات المصرية.

وكان حرم المدينة الجامعية استقبل سيارات الخدمات الجماهيرية (الأحوال المدنية/ الجوازات/ المرور)، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توطيد جسور الثقة والتعاون البنَّاء مع المؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة على أساس من المشاركة المسئولة تجاه الوطن.

وذلك بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضيــاء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس

وقد تم توفير جميع سبل الراحة لجميع المترددين، سواء من أعضـاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وأداء خدمة مميزة من خلال فريق عمل طلاب أسرة “من أجل مصر”، هذا بالإضافة إلى استمرار خدمات سيارات “وي” والتي تقدم للطلاب خطوط محمول مدفوعة مسبقا لمدة عام (باقات وإنترنت).

وذلك تحت إشراف إداري الإدارة العامة لرعاية الشباب، بإشراف وتنسيق عام إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.