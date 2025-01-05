بمناسبة عيد الميلاد .. وفد تعليمي يقدم التهنئة لمطران بورسعيد

ترأس طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم، وفد تعليم بورسعيد لتقديم التهنئة للأنبا تادرس مطران بورسعيد وضواحيها وأقباط المحافظة بمناسبة عيد الميلاد المجيد بمقر مطرانية بورسعيد.

مثل وفد تعليم بورسعيد فى هذه الزيارة محمود بدوي مدير عام التعليم العام و إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية والدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية والحسيني راغب مدير إدارة التوجيه الفني و لمياء الجهينى مدير إدارة التعليم الخاص و رائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية وحازم عبد المطلب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام.

وأكد مدير المديرية على أن روح المحبة والتماسك والترابط تجمع بين نسيج الشعب المصرى وتجسد التسامح بين الأديان لتؤكد على أن المصريين مزيج واحد وشركاء في بنيان واحد وستظل مصر دائما بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب فى مواجهة جميع التحديات لإستكمال مسيرة البناء، شاكرا حفاوة الإستقبال وكرم الضيافة.

ومن جانبه رحب الأنبا تادرس بالحضور من وفد تعليم بورسعيد، معربا عن سعادته بهذه الزيارة، مشيدا بروح الأخوة والمحبة التى تجمع بين شركاء الوطن الواحد والترابط بين جميع أبناء الوطن لتحقيق أهداف التنمية المنشودة تحت مظلة القيادة السياسية الحكيمة.