قرار من النيابة بشأن وفاة رجل وزوجته في مصر الجديدة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة العثور على جثتي رجل أربعيني وسيدة ثلاثينية داخل شقتهم في مصر الجديدة.

نقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جثتي رجل أربعيني وسيدة ثلاثينية إلى مشرحة زينهم بعد العثور عليهم مخنوقين داخل شقتهم بمنطقة مصر الجديدة.

القصة الكاملة للعثور على جثتي شقة مصر الجديدة

فيما تجرى فرق الأدلة الجنائية معاينة مع تحريات المباحث للوقوف على ملابسات الحادث، بعد أن شرحت التحريات الأولية قيام الزوج بخنق زوجته ثم شنق نفسه بالحبال، حيث تستمع فرق المباحث للجيران وأسرة المجني عليهم.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثتين لرجل وسيدة الأول مشنوقا في حبل والثانية على رقبتها أثار خنق داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة.

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الزوج المتوفي شنقا، والذي قام بخنق زوجته حتى تأكد من وفاتها ثم قام بتعليق نفسه في مشنقة داخل الشقة.

وتبين من التحريات التي أجرتها أجهزة مديرية أمن القاهرة، أن الزوج في العقد الرابع من العمر وزوجته ثلاثينية، والزوجة حول رقبتها سحجات وآثار خنق، والزوج معلقا في مشنقة داخل الشقة.

وأكدت المعاينة التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة سلامة الأبواب والنوافذ في الشقة، وهو ما أكدته كاميرات المراقبة حول العقار والتي أشارت لعدم دخول أو خروج أي شخص مشتبه فيه في وقت معاصر للعثور على الجثتين.

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة على جثتي رجل وزوجته داخل شقتهما بمصر الجديدة في حالة تعفن رمي وتم نقل الجثامين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.