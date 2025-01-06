استمرار أم رحيل؟.. قرار الخطيب النهائي بشأن كولر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن قرار محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بشأن مصير السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات عبر فضائية الأهلي: "كولر، مستمر مع الأهلي ولا توجد أي نية لرحيله عن تدريب الفريق في الفترة الحالية".



وأَضاف: "النادي الأهلي لا يحاسب بالقطعة ولا المباراة، والكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي يضع ثقة كبيرة على المدير الفني، والحساب يكون في نهاية الموسم".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة سموحة، في الساعة الرابعة مساء غد الثلاثاء، في المواجهة القوية التي ستلعب على ستاد القاهرة الدولي، ضن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مبارياتالدوري المصري.

وقررت إدارة النادي الأهلي، فرض عقوبات مالية على الفريق الأول لكرة القدم بعد خسارته أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الجزائرية، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا.

ولم تكن العقوبات نتيجة الخسارة فقط، بل أيضاً بسبب المستوى الضعيف الذي أدى إلى حالة من الغضب بين الجماهير والإدارة، بناء على رؤية المدير الرياضي محمد رمضان.