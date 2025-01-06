لاعب ليفربول السابق: محمد صلاح الأبرز لحصد جائزة الكرة الذهبية 2025

تحدث ديفيد فيركلوف نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، عن تألق النجم المصري محمد صلاح مع الريدز هذا الموسم.

وقال ديفيد فيركلوف في حواره عبر برنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور:"لا شك أن أداء محمد صلاح هذا الموسم رائعًا، من ناحية تسجيل الأهداف، أو الأهداف التي ساعد في تسجيلها، رغم ذلك أعتقد أن هناك بعض الجوانب في لعبه يمكن تحسينها، ولكن بالتأكيد، كما قلت، الأسلوب الذي يلعب به ليفربول يناسب صلاح".

وأضاف: "التكيف بينه وبين ترينت ألكسندر-أرنولد أو كونور برادلي يظهر بشكل جيد في الملعب، هم يعرفون كيف يستغلون نقاط قوته، لذلك، بناءً على أدائه هذا الموسم، فهو في حالة ممتازة، ومن الواضح أن مساهمته الكبيرة في تسجيل الأهداف حتى منتصف الموسم هي أداء رائع تجعله الأفضل في البريميرليج هذا الموسم".

وأكمل:"بشأن جائزة الكرة الذهبية، أعتقد أن ذلك يعتمد عليه، لأنه يجب أن يحافظ على أدائه، أعتقد أن الاستمرارية أيضًا ستساعده، وإذا ظل في ليفربول، أعتقد أنه سيكون لديه فرصة أفضل ربما للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل".

واختتم حديثه قائلًا:"لست عضوًا في لجنة التصويت على الجائزة، فإنه من الصعب قراءة أفكار العديد من الصحفيين في أوروبا، لكن بالتأكيد، ما حققه حتى الآن كان رائعًا وقد يكون ضمن الأبرز لحصد الجائزة في 2025".