استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 6 يناير 2025

شهدت أسعار صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا اليوم الإثنين 6 يناير 2025 في مختلف البنوك المصرية، مع تفاوت طفيف في أسعار الشراء والبيع بين البنوك.

وبحسب التحديثات الأخيرة، تراوحت أسعار شراء الدرهم الإماراتي من 13.78 جنيه إلى 13.81 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع بين 13.82 جنيه و13.89 جنيه في عشرة من أكبر البنوك المصرية.

وفيما يلي أسعار الشراء والبيع في أبرز البنوك المصرية:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 13.81 جنيه للشراء، و13.84 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 13.79 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع.

بنك مصر: 13.79 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 13.79 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 13.79 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي الدولي: 13.79 جنيه للشراء، و13.82 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 13.78 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

بنك أبوظبي الوطني: 13.80 جنيه للشراء، و13.83 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني: 13.78 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.

بنك الاستثمار العربي: 13.78 جنيه للشراء، و13.81 جنيه للبيع.



سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء:

سجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء اليوم نحو 13.61 جنيه للشراء، و13.89 جنيه للبيع.

نصائح للمستهلكين:

يُنصح العملاء بالتحقق من الأسعار في مختلف البنوك قبل إجراء عمليات الشراء أو التحويل.

متابعة التحديثات اليومية للأسعار سيسهم في اختيار أفضل العروض.

ومن المتوقع أن تستمر أسعار الدرهم الإماراتي في الاستقرار خلال الفترة المقبلة، نظراً لتوازن العرض والطلب في السوق المصرفي المصري، مع ضرورة متابعة الأسعار بشكل دوري للاستفادة من العروض المتاحة.