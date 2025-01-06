أخبار التكنولوجيا |ريدمي تغزو الأسواق بهاتف أقتصادي وتنافس سماعات أبل.. وتغييرات كبيرة في سيري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة منها أحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأسعار زمان.. ريدمي تغزو الأسواق بهاتف تكلفته منخفضة ويتمتع بأداء قوى



أطلقت شركة Xiaomi، هاتفًا ذكيًا جديدًا منخفض التكلفة في الهند وبسعر أقل من 10000 روبية هندية، مع تمتعه بمواصفات وميزات عصرية.

ونقدم إليك كل ما تحتاج إلى معرفته حول هاتف شاومي الجديد.

ينافس سامسونج .. شاومي تغزو الأسواق بهاتف رائد لن تندم على شرائه



إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف ذكي قابل للطي يمكنك التفكير في هاتف Mix Flip 2 ومن المقرر إطلاقه مع مجموعة من الترقيات من البطارية إلى التصميم،



هواوي تعمل على الجيل الجديد من Huawei Mate XT Ultimate



بعدما حقق هاتف هواوي الجديد ذو الشاشة القابلة للطي نجاحاً كبيراً، وحصد اسم أول هاتف بشاشة ثلاثية قابلة للطي، قرر العملاق الصيني عدم التوقف عند هذا الحد.

وحسب موقع “فون آرينا” التقني، كشفت تسريبات أن هواوي تعكف هذه الفترة على تطوير هاتف Huawei Mate XT Ultimate Design، لتكون مستعدة لطرح النسخة الأحدث منه قريباً.

تنافس سماعات أبل .. إليك أفضل سماعات لاسلكية غير مسبوقة

إذا كنت تبحث عن سماعة لاسلكية بمواصفات عصرية يمكنك التفكير في سماعات Noise Air Buds 6



وفقا لموقع gizmochina تتمتع سماعات Noise Air Buds 6 بمحركات مقاس 12.4 مم، مما يوفر جودة صوت واضحة كما توفرالسماعات ميزة إلغاء الضوضاء النشط (ANC) حتى 32 ديسيبل، مما يوفر تجربة صوت غامرة من خلال تقليل الضوضاء المحيطة.

تغييرات سيري في عام 2025 .. ابتكارات جديدة قد تغير الهواتف الذكية فما القصة؟



تواصل شركة آبل تحسين قدرات مساعدها الذكي نظام سيري، وذلك من خلال مزايا الذكاء الاصطناعي المتطورة و التي ظهرت في تحديثات نظام التشغيل iOS 18.1 و iOS 18.2