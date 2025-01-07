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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 7-1-2025

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
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نستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم الثالاثاء 7-1-2025، حيث تعد أسعار الذهب اليومية مؤشرًا هامًا على الاقتصاد المصري وتأثيره على السوق المحلي والدولي.

أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب عيار 24: سعر البيع 4274 جنيه، سعر الشراء 4251 جنيه

سعر الذهب عيار 22: سعر البيع 3918 جنيه، سعر الشراء 3897 جنيه

سعر الذهب عيار 21: سعر البيع 3740 جنيه، سعر الشراء 3720 جنيه

سعر الذهب عيار 18: سعر البيع 3206 جنيه، سعر الشراء 3189 جنيه

سعر الذهب عيار 14: سعر البيع 2493 جنيه، سعر الشراء 2480 جنيه

سعر الذهب عيار 12: سعر البيع 2137 جنيه، سعر الشراء 2126 جنيه

سعر الأونصة: سعر البيع 132945 جنيه، سعر الشراء 132234 جنيه

سعر الجنيه الذهب: سعر البيع 29920 جنيه، سعر الشراء 29760 جنيه

سعر الأونصة بالدولار: 2634.01 دولار

أسعار الذهب بمحلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية تفاوتًا يعتمد على عيار الذهب. عيار 24 يسجل أعلى سعر، حيث بلغ سعر البيع 4274 جنيه وسعر الشراء 4251 جنيه. هذا السعر يعكس قيمة الذهب النقي في السوق المحلي.

عيار 22 يأتي في المرتبة الثانية من حيث السعر، حيث سجل سعر البيع 3918 جنيه وسعر الشراء 3897 جنيه. بينما عيار 21 الأكثر شيوعًا بين المصريين سجل سعر بيع 3740 جنيه وسعر شراء 3720 جنيه.

أسعار الذهب الأقل عيارًا

تختلف أسعار الذهب كلما قل العيار، حيث سجل عيار 18 سعر بيع 3206 جنيه وسعر شراء 3189 جنيه. أما عيار 14، فقد بلغ سعر البيع 2493 جنيه وسعر الشراء 2480 جنيه. وأخيرًا، سجل عيار 12 سعر بيع 2137 جنيه وسعر شراء 2126 جنيه.

الأونصة والجنيه الذهب

تعد الأونصة والجنيه الذهب من أهم مؤشرات السوق، حيث سجلت الأونصة سعر بيع 132945 جنيه وسعر شراء 132234 جنيه. أما الجنيه الذهب، فقد بلغ سعر البيع 29920 جنيه وسعر الشراء 29760 جنيه. تعكس هذه الأسعار القيمة الكبيرة للذهب في السوقين المحلي والدولي.

الأونصة بالدولار

في السوق العالمي، تسجل الأونصة بالدولار سعر 2634.01 دولار، مما يعكس التأثيرات الاقتصادية الدولية على أسعار الذهب في مصر.

أسعار الذهب أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم الثالاثاء

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