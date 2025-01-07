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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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برلمان

21 وزارة وجهة حكومية تطلب موظفين.. ما شروط التعيين بالقانون؟

وظائف حكومية
وظائف حكومية
عبد الرحمن سرحان
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بالتزامن مع موعد فتح باب التوظيف وفقا لقانون الخدمة المدنية، تتيح بوابة الوظائف الحكومية، بوابة التوظيف الحكومية الرسمية في مصر، التقديم على فرص عمل في 21 وزارة ومؤسسة وهيئة وجهة حكومية خلال شهر يناير الجاري.

وظائف حكومية جديدة

وينص قانون الخدمة المدنية على فتح باب التوظيف إذا كانت هناك حاجة مرتين في السنة، الأولى في شهر يناير والثاني في شهر يونيو من كل عام.

في هذا الإطار، نستعرض ضوابط وشروط عامة للتوظيف نص عليها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

الشروط العامة للالتحاق بـ الوظائف الحكومية حددتها

نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية، على 8 اشتراطات عامة وهي أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

كما تضمت  الشروط الخاصة بـ الوظائف الحكومية على ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.

الإعلان عن وظائف حكومية جديدة 

وحدد القانون مواعيد الإعلان عن الوظائف الحكومية، فنص على أن تكون هناك مدتين خلال السنة يتم فيها الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والهيئات الحكومية، وهذا الإعلان في حد ذاته له قواعد وضوابط حددها القانون هو الآخر.

ويكون الإعلان عن الوظائف الحكومية والالتحاق بها مرتين خلال العام إذا كانت هناك حاجة لذلك، الأولى في شهر يناير والثانية في شهر يونيو من كل عام، ويكون ذلك عند الحاجة فقط، ويكون الإعلان والتقديم "كلاهما" مدته شهرًا وتعلن الجهة الممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن النتيجة من خلال الموقع الإلكتروني.

وحدد القانون من المسؤول عن التوظيف والتعيين حيث أن التعيين في الوظائف الحكومية يكون بقرار صادر عن رئيس الجمهورية أو من يفوضه ويكون أساس التعيين هي الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة ويكون ذلك من خلال إعلان عام عبر بوابة الحكومة المصرية موضحًا كل البيانات ومتطلبات الوظيفة وشروطها لحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين كل الموظفين

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