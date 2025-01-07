الخارجية الإسرائيلية: نبذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح المحتجزين بغزة

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية الإسرائيلية، أعلنت أن إسرائيل ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لإطلاق سراح المحتجزين بغزة، و يجب الضغط على حماس للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن عمليات الاغتيال الجبانة والجرائم المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني لن تثنيه عن مواصلة طريق المقاومة.

وقالت الحركة في بيان لها: “ستبقى شعلة النضال مستمرة وتتناقل بين الأجيال حتى تحرير فلسطين واستعادة حقوقنا المسلوبة”.

وأضافت: “إننا إذ ننعى الأسير المحرر شهيدنا المجاهد جعفر أحمد دبابسة (40 عاما)، الذي ارتقى إثر جريمة اغتيال بشعة فجر اليوم، الثلاثاء، في بلدة الباذان شرق نابلس، لنؤكد أن المقاومة بالضفة مستمرة، لا يوقفها اغتيالات ولا اعتقالات حتى التحرير”.

وختمت: “نشدد على ضرورة رفع وتيرة العمليات البطولية في جميع أنحاء الضفة الغربية، ردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقاومته ورموزه الوطنية، ونحيي السواعد المباركة التي لا تزال تحمل السلاح وتواجه المحتل رغم حملات التضييق والملاحقة”.