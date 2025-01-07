رخيصة الثمن.. مشروبات لتقوية المناعة ضد فيروس HMPV

فيروس HMPV (الفيروس البشري المخلوي) هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي، وتشمل أعراضه سيلان الأنف، السعال، التهاب الحلق، والحمى.

مشروبات لتقوية المناعة ضد فيروس HMPV

مشروبات لتقوية المناعة ضد فيروس HMPV

كشف دكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، فى تصريحات خاصة لصدى البلد، عن مشروبات تساعد على تقوية جهاز المناعة يمكن أن تساعد في الوقاية من هذا الفيروس والتعافي منه. إليك بعض المشروبات التي تساهم في تعزيز المناعة:

1. عصير البرتقال بالجزر

الفوائد: يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، بينما يُعد الجزر مصدرًا غنيًا بالبيتا كاروتين، مما يعزز مناعة الجسم.

الوصفة:

اعصر برتقالة طازجة.

اخلطها مع جزرة متوسطة الحجم بعد تقشيرها وتقطيعها.

يمكنك إضافة القليل من الماء لتخفيف العصير إذا لزم الأمر.



2. الحليب الذهبي (الكركم بالحليب)

الفوائد: يحتوي الكركم على مادة الكركمين، التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات وتساهم في تعزيز المناعة.

الوصفة:

سخّن كوبًا من الحليب.

أضف نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

امزج جيدًا، ويمكنك إضافة العسل للتحلية.

مشروبات لتقوية المناعة ضد فيروس HMPV



3. عصير البرتقال بالزنجبيل والعسل

الفوائد: يُعزّز هذا المشروب المناعة بفضل خصائص الزنجبيل المضادة للميكروبات ومحتوى فيتامين C في البرتقال.

الوصفة:

اعصر برتقالة طازجة.

أضف قطعة صغيرة من الزنجبيل المبشور.

حرّك المزيج جيدًا وأضف ملعقة صغيرة من العسل للتحلية.



4. عصير الرمان

الفوائد: يحتوي عصير الرمان على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مما يساهم في تقوية الجهاز المناعي.

الوصفة:

اعصر حبات الرمان باستخدام عصارة.

يمكنك تناول العصير كما هو أو تخفيفه بالماء حسب الرغبة.



5. شاي الزنجبيل

الفوائد: يُعتبر الزنجبيل مضادًا طبيعيًا للالتهابات ويساعد في تعزيز المناعة.

الوصفة:

اغلِ كوبًا من الماء.

أضف شريحة من الزنجبيل الطازج.

اتركه لمدة 5-10 دقائق، ثم صفِّ الشاي وأضف العسل للتحلية إذا رغبت.



نصائح إضافية لتعزيز المناعة

مشروبات لتقوية المناعة ضد فيروس HMPV

التغذية المتوازنة: تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه، الخضروات، والمكسرات.

النوم الكافي: احرص على الحصول على 7-8 ساعات من النوم الجيد يوميًا.

ممارسة الرياضة: قم بنشاط بدني معتدل بانتظام لتعزيز صحة الجهاز المناعي.

إدارة التوتر: استخدم تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق لتقليل مستويات التوتر.



دمج هذه المشروبات والعادات الصحية في روتينك اليومي يمكن أن يساهم في تعزيز جهازك المناعي ومساعدتك في الوقاية من الأمراض الفيروسية، بما في ذلك فيروس HMPV.