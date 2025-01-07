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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

حمادة هلال وخالد الصاوي فى كواليس تصوير مسلسل «المداح 5»

كواليس مسلسل المداح 5 لحمادة هلال
كواليس مسلسل المداح 5 لحمادة هلال
أحمد إبراهيم
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كشف رواد موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” عددا من الصور لكواليس مسلسل “المداح 5”، الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وأظهرت الصور المتداولة شخصية خالد الصاوي بالجلباب وبصحبة الفنان حمادة هلال ومحمود عامر. 

يشهد مسلسل “المداح” عودة قوية مع انطلاق تصوير الجزء الخامس، الذي يعد واحدًا من أكثر الأعمال الدرامية المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وقد شاركنا النجم محمد مهران صوره من خلف الكواليس بجانب النجمين حمادة هلال و غادة عادل أثناء تصوير الجزء الجديد، والذي أعلن المنتج صادق الصباح أنه سيكون ختام سلسلة “المداح”.

مسلسل المداح
مسلسل المداح
مسلسل المداح

الموسم الأخير من المداح 

يذكر أن المنتج صادق الصباح شارك الجمهور بمفاجأة حول المسلسل، حيث أعلن أن الموسم الخامس من مسلسل “المداح” سيكون الجزء الأخير .

وقال الصباح: “المداح الموسم الخامس والأخير، وبوعد الجمهور إن ده الأخير مع أنه مطلوب مننا نعمل 6 و7، بس خلاص ده الموسم الأخير”.

وأضاف: “هو قرار داخلي بينا كشركاء مع حمادة هلال وأحمد سمير فرج وأمين جمال، قولنا إن 5 سنين هيبقى كده كفاية”.

واختتم: “عندنا مشروع متحضر وقولنا خلاص ده هيبقى المسلسل بتاعنا رمضان 2026 إن شاء الله”.

أبطال وصناع مسلسل “المداح”

مسلسل “المداح ” يضم نخبة من أبرز نجوم الفن، من بينهم حمادة هلال، وغادة عادل، وفتحي عبد الوهاب، وهبة مجدي، ودنيا عبد العزيز، وخالد سرحان، ومحمد عز، وحنان سليمان، وتامر شلتوت، وصبحي خليل، وسهر الصايغ، ومي سليم، ودياب، وحمزة العيلي. 

العمل من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

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حمادة هلال وخالد الصاوي فى كواليس تصوير مسلسل «المداح 5»

كواليس مسلسل المداح 5 لحمادة هلال
كواليس مسلسل المداح 5 لحمادة هلال
كواليس مسلسل المداح 5 لحمادة هلال

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