الطقس الشتوي يضرب بريطانيا.. فيضانات تعزل المدن وتؤثر على التنقلات اليومية

تسببت الفيضانات الغزيرة في غمر شوارع بريطانيا، مما أدى إلى تعطيل حركة المرور في العديد من المناطق، وذلك بعد سحابة ممطرة استمرت لفترة طويلة.

وحسب تقرير لفضائية “يورونيوز”، شهدت البلاد أمطارًا غزيرة تسببت في تجمع المياه بشكل كبير في الشوارع، مما أثر سلبًا على الحياة اليومية.

وأفادت السلطات البريطانية بأنها تمكنت من إنقاذ العشرات من المواطنين الذين كانوا عالقين في منازلهم بسبب ارتفاع منسوب المياه.

كما شهدت العديد من المدارس حالات طارئة، حيث تم احتجاز أطفال داخل الفصول، بينما عانى الركاب من تأخيرات طويلة في محطات القطارات، بعد أن غمرت المياه العديد من السكك الحديدية.

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، فإن الطقس الشتوي القاسي سيستمر في الأيام المقبلة، مما يهدد بمزيد من التحديات في مواجهة آثار الفيضانات، في وقت تدعو فيه السلطات المواطنين إلى اتخاذ احتياطات إضافية والحذر من الظروف الجوية السائدة.