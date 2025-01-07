خبير سياسي: مصر لديها قوة مميزة لتحقيق إنجازات مختلفة

أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مستشار مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن المشروع الوطني المصري هو أساس سياستنا الخارجية، منوها بأن المنطقة العربية لديها مشكلة في النموذج السياسي، ولكن مصر لديها ميراث دستوري قوي يؤهلها لتقديم نموذج مختلف للمنطقة.

وقال عبد الجواد، خلال لقاء خاص ببرنامج “المشهد”، عبر فضائية “تن”، إن مصر لديها الإمكانية أن تحقق قفزات سريعة في مختلف الجهات من اقتصاد وغيره من قطاعات، وخاصة في ظل امتلاكها قوة من الشباب.

وأشار عبد الجواد إلى أن مصر لديها موارد كامنة، ولا أحد حتى الآن استطاع انتزاع مكانتها في المنطقة، حيث لدى مصر قوة مميزة، وإمكانية لتحقيق إنجازات مختلفة.