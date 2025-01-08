قمة مصرية يونانية قبرصية في القاهرة.. أحمد موسى يزف خبرا مفرحا بشأن سيارات ذوي الهمم| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بسبب تصريحاته بعد مباراة سموحة.. تامر أمين يهاجم كولر: عايز إيه؟

قال الإعلامي تامر أمين، إن الأهلي استعاد انتصاراته بعد مباراة سموحة اليوم، مشيرا إلى أن تلك طبيعة الفرق الكبيرة وهي ليست فى أفضل حالاتها، ولكن الكبار يعرفون كيف يفوزون فى تلك الظروف.

"إلبسوا الكمامة".. جمال شعبان: الفيروس الجديد يخرج من الصين ويضرب اثنين بالهند

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الفيروس الجديد الذي ظهر في الصين "HMPV" خلال الأيام الماضية، لم يتم التوصل للقاح له، وهناك قلق بين المواطنين الصين.



منير فخري عبد النور: رفضت العمل مع حكومة هشام قنديل في عهد الإخوان

كشف منير فخري عبد النور، وزير السياحة والتجارة والصناعة الأسبق، أن الحكومة المصرية بعد أحداث 2011 كانت تنفق من المليارات الموجودة في احتياطي البنك المركزي.



الربط الكهربائي بين الدول الثلاث| قمة مصرية يونانية قبرصية.. غدا

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قمة مصرية يونانية قبرصية في القاهرة غدًا، سوف تناقش التعاون الثلاثي في العديد من المجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والكهرباء والغاز والطاقة.



أحمد موسى يزف خبرا مفرحا بشأن سيارات ذوي الهمم| اعرف اللي هيحصل

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة المصرية حريصة على حقوق ذوي الهمم، وتضع قواعد لاستيراد السيارات لذوي الهمم، حتى تستفيد هذه الفئة من مزايا استيراد السيارات.

متحدث حركة فتح: مصر دائما لسان العروبة وتحرص على مصلحة الشعب الفلسطيني

أكد عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن مصر دائما صوت العروبة، ودائما ما تتحدث عن مصلحة الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن الجهود المصرية واضحة لدعم قطاع غزة.



عوض تاج الدين يكشف تفاصيل جديدة عن مرض متلازمة فاكسيس

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن متلازمة فاكسيس ليست وباء وليست شيئا جديدا وأنها وصفت منذ 2020، ولا يوجد علاج معين لها ولكن يتم علاج الأعراض، مشيرا إلى أن المتلازمة عبارة عن مجموعة من الأمراض المناعية، وأنها خلل جيني يحدث في انزيم من انزيمات النخاع الشوكي ويحمل على كرموسوم x وهو ينتشر أكثر بين الرجال ممن هم أكثر من 50 عامًا.



ترامب: إذا لم يتم إعادة المحتجزين في غزة بحلول موعد تنصيبي فإن "أبواب الجحيم" ستفتح

أكد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إنه إذا لم يتم إعادة المحتجزين في غزة بحلول موعد تنصيبي فإن "أبواب الجحيم" ستفتح على مصراعيها، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

كوريا الشمالية تختبر صاروخا مرعبا يفوق سرعة الصوت 12 مرة.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، كوريا الشمالية تختبر صاروخا مرعبا يفوق سرعة الصوت 12 مرة ويصل إلى أهداف بعيدة في المحيط الهادئ.