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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

أخبار محافظة قنا.. المحافظ يهنئ الأقباط بالمطرانيات.. وشيخ يوزع "عيدية" للأطفال بالكنائس

تهنئة عيد الميلاد
تهنئة عيد الميلاد
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شهدت محافظة قنا ، على مدار الـ 24 ساعة المنقضية، العديد من الأحداث، على رأسها تقديم التهنئة من قبل القيادات التنفيذية والشعبية للقيادات الدينية وأقباط قنا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وسط حالة من البهجة والسرور بمحيط الكنائس التي فتحت أبوابها لاستقبال الزوار.

مصر نسيج واحد..محافظ قنا يهنئ أقباط مطرانية دشنا بعيد الميلاد المجيد 

توجه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، إلى مطرانية دشنا للأقباط الأرثوذكس، لتقديم التهنئة لأقباط قنا ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث كان فى استقباله نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، والقمص بولس متري وكيل مطرانية دشنا وعدد من الآباء الكهنة بالمطرانية.

وقدم محافظ قنا، التهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين كيان ونسيج واحد لا يتجزأ، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الأخوة والوطنية، مشيراً إلى أن مصر بنسيجها الوطني القوي قادرة على مواجهة التحديات والصعاب التى يمر بها العالم، ومضيفاً بأن المصريين يضربون أروع الأمثلة فى مشهد يتكرر كل عام خلال احتفالهم بالأعياد، لا فرق بين مسلم ومسيحى، داعيا الله لمصرنا الغالية بأن يحفظها، وأن تدوم المحبة والاخوة بيننا تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب المطران تكلا، عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التي تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة، مقدما الشكر والتقدير لمحافظ قنا وكافة القيادات لمشاركتهم الاحتفال بعيد الميلاد، مؤكداً أن مصر مذكورة بالقرآن والإنجيل وهي الأرض المقدسة وستظل آمنة على مر الأزمنة.

محافظ قنا يقدم عيديات للأطفال بمطرانية الأنبا بضابا في نجع حمادي

وقدم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الهدايا للأطفال المحتفلين بعيد الميلاد المجيد، بدير الأنبا بضابا والكنيسة الإنجيلية بنجع حمادى، ضمن جولته لكنائس وأديرة قنا، وبرفقته عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، لتقديم التهانى بالعيد، مؤكداً بأن هذه المناسبات تُعزز الروابط الاجتماعية بين الجميع، وتعكس عمق الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، داعيا الله أن يديم المحبة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن تعود الأعياد على مصر بالخير والسلام.

وأعرب الأنبا بضابا عن شكره لمحافظ قنا، والقيادات الأمنية والتنفيذية على حرصهم الدائم على مشاركة الأقباط في احتفالاتهم الدينية، متمنيًا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعم الاستقرار كافة أنحاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

احتفالاً بعيد الميلاد.. قارئ قرآن يوزع "عيديات" على الأطفال بكنيسة العذراء بقنا 

وسط حالة من البهجة والسعادة، أقدم الشيخ محمد رمضان، قارىء قرآن كريم بمركز الوقف شمال غرب قنا، على تجهيز أوراق مالية بفئات متنوعة، لتوزيعها كـ" عيديات" على الأطفال، بكنيسة العذراء مريم بقرية القلمينا، خلال زيارته لتهنئة شعب وقيادات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد، كطقس معتاد خلال المناسبات المختلفة.

 القارىْ محمد رمضان، الذى اعتاد توزيع" العيديات" على الأطفال خلال عيدى" الفطر والأضحى"، يعتبر" عيد الميلاد المجيد" ضمن الأعياد التي يحتفل بها المصريين، ويجب فيها إدخال الفرحة والسرور على الأطفال بما يتناسب مع سنهم.

المشهد كان غريباً على رواد مواقع التواصل الاجتماعى، الذين بادروا بنشر ومشاركة الصور ومقاطع الفيديو، التي كانت تحمل رسالة واضحة للجميع بأن أبناء هذه مصر المحبة، لكن المشهد لم يكن غريباً على أرض الواقع وعلى محافظة قنا، التي اعتاد أبنائها مسلمين ومسيحيين، مشاركة بعضهم البعض في احتفالاتهم وأعيادهم " عيد الميلاد كما عيدى الفطر والأضحى".

محافظ قنا يختتم جولة تهانى عيد الميلاد بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس 

اختتم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، جولته علي عدد من الكنائس بزيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمركز قنا، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله نيافة الأنبا شاروبيم، مطران قنا وقفط وتوابعهما.

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذه المناسبة السعيدة تمثل فرصة لتعزيز أواصر المحبة والأخوة بين جميع أبناء المجتمع القنائي بمختلف فئاته، مؤكدًا أن روح التلاحم والتماسك هي السمة الغالبة التي تميز أهل قنا، داعيا  الله عزوجل أن يديم المحبة والسلام بين أبناء الوطن، وأن تتجدد الأعياد على مصر بالخير والنماء، في ظل استكمال مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة.

فيما رحب الأنبا شاروبيم، بمحافظ قنا والوفد المرافق له، معربًا عن اعتزازه بهذه الزيارة التي تعكس الروابط الوطنية والمشاعر الأخوية بين أبناء مصر، مؤكداً أن المسلمين والمسيحيين يعيشون في وطن واحد يجمعهم نسيج وطني متماسك، مشيرًا إلى أن الكنيسة تدعو دائمًا في صلواتها للأمن والاستقرار والتنمية لمصر.

وكيل صحة قنا يتابع انضباط منظومة العمل بالمستشفى العام خلال عيد الميلاد 

أجرى الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا ، جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي قنا العام ، للتأكد من جاهزية المستشفى لاستقبال أي حالات طارئة قد ترد إليها خلال الإحتفال بالعيد ومراجعة تنفيذ خطة المديرية لرفع درجة الاستعداد والخطة التأمينية المقررة داخل المستشفيات خلال العيد.

واطمأن وكيل وزارة الصحة بـ قنا ، علي المرضي بالأقسام وإستمع إلي الحالة الصحية لعدد من المرضي والرعاية الصحية المقدمة له وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة، وتفقد قسم الكلي الصناعي للإطمئنان علي المرضي بالقسم وتلقيهم جلسات الغسيل الكلوي المقررة لهم وإلتزام الفريق الطبي بالقسم بأقصي درجات مكافحة العدوى، وتبعها بتفقد العناية المركزة لمتابعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة علي يد الفريق الطبي المناوب.

قنا عيد الميلاد المجيد قرية القلمينا نجع حمادي مطرانية دشنا للأقباط الشيخ محمد رمضان

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