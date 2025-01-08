منخفض جوي يستمر حتى 7 فبراير.. مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة | إيه الحكاية؟

تكثر تساؤلات المواطنين خاصة خلال فصل الشتاء، عن معرفة آخر مستجدات الطقس بشكل يومي، نظرًا لتغيراته المفاجئة وتأثيره المباشر على حياتهم اليومية.

عبور منخفض جوي بطبقات الجو العليا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، اعتبارًا من اليوم حتى نهاية الأسبوع وبيان درجات الحرارة والتي تتزامن مع نهاية شهر كيهك وبداية طوبة اعتبارًا من يوم الخميس المقبل والموافق 9 يناير 2025 ويستمر حتى 7 فبراير من كل عام.

توقعت خرائط الطقس الأربعاء، أن يسود طقس مستقر تمامًا على أغلب أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع الليلة الأخيرة من شهر كيهك، وتميل الأجواء إلى البروده نهارًا على مدن شمال غرب الجمهورية لطيفة الحرارة على باقي المدن الساحلية والوجة البحري والقاهرة والقناة، معتدل الجرارة جنوبًا نهارًا.

والطقس ليلًا بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر، وتظهر كميات قليلة من السحب على شمال البلاد مع طقس غائم جزئيا على وسط وجنوب الصعيد نتيجة عبور شريط من السحب المرتفعة من الغرب للشرق.

ومن المنتظر أن تتأثر الجمهورية بعبور منخفض جوي بطبقات الجو العليا من الغرب للشرق، حيث تتأثر المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط جهة الغرب بطقس غير مستقر (السلوم - سيدي براني -مرسي مطروح - فوكة)، وتتهيأ الفرص لتشكل السحب الركامية الرعدية الممطرة بغزارة على تلك المدن يصاحبها الرعد وتساقط لحبات البرد.

ويتمركز المنخفض الجوي بالقرب من واحة سيوة ويتحرك إلى الشمال الشرقي مساء الخميس وصباح الجمعة، حيث تكون الرياح شرقية رطبة على مدن شمال غرب الجمهورية وتتحول إلى جنوبية غربية على الدلتا والقاهرة.

ومع تحرك المنخفض الجوي جهة الشرق من المنتظر أن تمتد فرص سقوط الأمطار نحو الضبعة والعلمين في الساعات الأولى من صباح الجمعة، مع حلول ساعات الظهيرة ليوم الجمعة تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار على الإسكندرية وشمال البحيرة تكون أقل حدة من مدن شمال غرب الجمهورية.

ما بعد ظهر الجمعة من المتوقع عبور المنخفض جهة الشرق.. تتهيأ الفرص لسقوط الأمطار على مناطق دون أخرى من مدن الوجه البحري والقاهرة، تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة قد تغزر على مناطق محدودة منها (الأمطار متفرقة).

والأجواء خلال الفترة المقبلة تميل إلى البروده نهارًا شمالًا باردة ليلًا وشديدة البروده خلال ساعات الفجر والصباح الباكر خاصة أيام الخميس والجمعة والسبت.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد، وحالة الطقس خلال الساعات القادمة، لافتةً إلى استقرار في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء حتى الجمعة المقبلة، وانحسار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة.

وكشفت الأرصاد الجوية عن أنه يسود طقس معتدل نهارًا على أغلب الأنحاء، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل حد الصقيع على المزروعات ووسط سيناء.

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ورصدت خرائط الطقس انحسار توافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسلاسل جبال البحر الأحمر وخليج العقبة على فترات متقطعة.

حالة البحرين :

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: سيكون خفيفًا إلى معتدل، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.5 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية،

أما حالة البحر الأحمر: معتدلًا، حيث يصل ارتفاع الموج بين 1.5 متر و2 متر، مع رياح سطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.