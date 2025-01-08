ضياء رشوان: إسرائيل انتقمت من الجيش السوري المشارك فى حرب أكتوبر بعد 51 عاما

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إنّ إيران لم تقدم أي دعم مسلح للمقاومة الفلسطينية في غزة خلال الحرب، مشيرا إلى أن إسرائيل أنتقمت من الجيش السوري المشارك فى حرب أكتوبر بعد 51 عاما من هزيمتها.

وأضاف خلال حواره ببرنامج «مساء dmc»، عبر شاشة «dmc»: «لو حد عنده أمارة إنه خلال 15 شهرا من الصمود العظيم في غزة، إن إيران دخلت خلة أسنان مش طلقة يشاور عليها».

وتابع أنه يجب ألا يتم بخس الشعوب حقها وتضحياتها، وأن المقاومة الفلسطينية لم تخلقها إيران، وأن من يروج لذلك فهو يصوِّر الاحتلال بأنه شيء جميل ولم يتسبب في ظهور مقاومة.

وأشار إلى أن إسرائيل منذ عام 1967 حتى الآن اعتقلت 1.2 مليون فلسطيني علمًا بأن عدد سكان غزة والضفة الغربية يبلغ 5 ملايين نسمة.