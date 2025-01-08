تفاصيل جديدة بشأن المتهم في طعـ.ـن زوجته بحدائق القبة

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس شخص 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعـ.ـن زوجته في حدائق القبة إثر مشاجرة نشبت بينهما.



وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود سيدة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاھرة، وتم ضبط مرتكب الواقعة.



القبض على المتهم بطعن زوجته في حدائق القبة

تابعت أجھزة وزارة الداخلیة، تداول منشور عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود فتاة مصابة بعدة طعنات داخل أحد المستشفيات بالقاهرة.

وبالفحص تبین تلقي قسم شرطة حدائق القبة بمدیریة أمن القاھرة بلاغا بوجود مشاجرة بدائرة القسم، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وزوجته "مصابة بجرح طعنى الرقبة" تم نقلھا للمستشفى بسبب خلافات زوجية بینھما تعدى خلالھا علیھا بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لإصابتھا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتھم والسلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجھته أقر بإرتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.