قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد.. ومستشار الرئيس يوجّه رسالة بشأن فيروس HMPV
4 كلمات ردّدها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
الاحتلال يعتقل فلسطينيين من الضفة.. ومستعمرون يهاجمون المركبات في «قلقيلية»
أحمد والي: أتمنى أخوض البطولة المطلقة.. ودوري فى «إقامة جبرية» مفاجأة |حوار
أمير هشام: الزمالك يدرس الاستغناء عن «نداي».. ويؤجل حسم موقف «الزناري»
«الغندور» يكشف حقيقة هروب سيدي ندياي من الزمالك
قبل امتحانات نصف العام.. آية قرآنية واحدة تقضي على النسيان ردّدها كثيرًا
هل تلغي «التعليم» نظام «الأسئلة الموحدة» في امتحانات الثانوية العامة هذا العام؟|تفاصيل
رسميًا الآن .. سعر الدولار في جميع البنوك العاملة بمصر
سيبهر العالم .. اليوم زاهي حواس يعلن عن كشف أثري جديد
الرئيس الكوري الجنوبي يواجه محاولة اعتقال ثانية | تفاصيل
الرئيس الفنزويلي يعلن إحباط مخطط خطير ضد بلاده |تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي بمُؤجري مطاعم وكافيهات طريق التفريعة |صور

رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي بمؤجري مطاعم وكافيهات طريق التفريعة
رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي بمؤجري مطاعم وكافيهات طريق التفريعة
محمد الغزاوى
×

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، اجتماعاً موسعاً، لبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بنطاق طريق التفريعة، جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة مها ابراهيم وكيلة الإدارة الهندسية، وجورج شكري مدير إدارة تحسين البيئة، وراندا فتحي مديرة الوحدة المتكاملة للمخلفات.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن ملف النظافة يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة طبقاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد مطالباً جميع المواطنين بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

الدكتور إسلام بهنساوي : مرور يومي لجمع مخلفات المطاعم ويشدد على الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، على حرص كافة أجهزة المدينة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم، وضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، بأن خطة العمل خلال الفترة الحالية تتصمن المرور اليومي لسيارات جمع المخلفات خلال الورديات الصباحية والمسائية لجمع المخلفات بالطريقة الأمثل ، لا سيما أن طريق التفريعة أحد أصبح مناطق الجذب السياحي خلال الفترة الحالية، منوهاً إلى أنه قد سبق وتم الإعلان عن البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق التفريعة خلال خطة العام المالي 2025-2026.

بورفؤاد مدينة بورفؤاد رئيس مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دولار امريكي

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

صورة أرشيفية

في بداية عام 2025| هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟.. تفاصيل

سيول مكة المكرمة

سيول بمكة المكرمة.. السلطات السعودية تصدر تحذيرا بشأن حالة الطقس

إمام عاشور

شبانة يكشف كواليس مكالمته مع إمام عاشور بسبب البالونة البيضاء

الدائري

إلغاء السلالم ومنع الميكروباص.. إليك الخطة الكاملة لتطوير الدائري حول القاهرة

الفريق الطبي بمستشفيات المحلة

عملوا معجزة.. نقابة الأطباء تتغنى بـ "دكاترة" مستشفى المحلة العام

آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة

تعرض هواتفكم لضريبة الجمارك.. أفعال يقع فيها القادمون من الخارج

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025 - صورة أرشيفية

الأصعب في الشتاء.. موعد نوة الفيضة الكبرى 2025

ترشيحاتنا

منير فخري عبد النور

منير فخري عبد النور : خطة لإعادة رسم الخريطة السياسية بالمنطقة |فيديو

الفيروسات في الصين

ارتفاع إصابات الفيروسات في الصين بنسبة 33% ودخول 12% للمستشفيات|فيديو

غزة

محلل سياسي: شمال غزة معزول.. ويتعرض لعمليات عسكرية إسرائيلية مكثفة

بالصور

أحمد والي: أتمنى أخوض البطولة المطلقة.. ودوري فى «إقامة جبرية» مفاجأة |حوار

أحمد والي
أحمد والي
أحمد والي

ولدت بالإسكندرية واشتهرت بتصريحاتها الجريئة.. «انتصار» تحتفل بعيد ميلادها اليوم

انتصار
انتصار
انتصار

لن تتوقع فوائده.. ماذا يحدث لمرضى الضغط المرتفع عند الاستحمام بالماء الدافئ؟

فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع
فوائد الأستحمام بالماء الدافى لمرضى الضغط المرتفع

4 طرق ناجحة لتخزين الطماطم في الفريزر.. ونصائح لتجنب فسادها

طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم
طرق تخزين الطماطم

فيديو

تامر أمين

تامر أمين يوجّه رسالة لنقابة المهن التمثيلية لهذا السبب

إيناس مكي

“كانت بنتي وأنا أمها".. إيناس مكي وذكريات صعبة بعد وفاة والدتها

جوائز محمد رمضان

مليون جنيه وهسلمهم بنفسي.. محمد رمضان يعلن عن مسابقة جديدة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الجنيه المصري

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر.. رحلة حضارة تتحدى الزمن وتبهر العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي "44"

د. محمد حسن معاذ

د. محمد حسن معاذ يكتب: استقرار الأسرة أساس لبناء المجتمع في فكر الإمام محمد زكي إبراهيم

د. سماح رمضان خميس - وكيل كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنصورة

د. سماح رمضان خميس تكتب: الجامعات المصرية تحتضن ذوي الهمم وتُلبي احتياجاتهم

المزيد