رئيس مدينة بورفؤاد يلتقي بمُؤجري مطاعم وكافيهات طريق التفريعة |صور

عقد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، اجتماعاً موسعاً، لبحث آليات الارتقاء بقطاعات النظافة العامة والتجميل، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بنطاق طريق التفريعة، جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة مها ابراهيم وكيلة الإدارة الهندسية، وجورج شكري مدير إدارة تحسين البيئة، وراندا فتحي مديرة الوحدة المتكاملة للمخلفات.

وأكد الدكتور إسلام بهنساوي، أن ملف النظافة يحتاج إلي جهود أكثر جدية فى التعامل مع هذا الملف الهام، وأن ملف النظافة سيظل على رأس أولويات العمل خلال الفترة القادمة طبقاً لتوجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد مطالباً جميع المواطنين بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية للحفاظ على نظافة البيئة المحيطة.

الدكتور إسلام بهنساوي : مرور يومي لجمع مخلفات المطاعم ويشدد على الحفاظ على الطابع الجمالي والحضاري

كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد، على حرص كافة أجهزة المدينة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق بيئة صحية آمنة لهم، وضرورة إعطاء ملف النظافة أهمية قصوى، مع ضرورة رفع القمامة بشكل دوري وفوري.

وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي، بأن خطة العمل خلال الفترة الحالية تتصمن المرور اليومي لسيارات جمع المخلفات خلال الورديات الصباحية والمسائية لجمع المخلفات بالطريقة الأمثل ، لا سيما أن طريق التفريعة أحد أصبح مناطق الجذب السياحي خلال الفترة الحالية، منوهاً إلى أنه قد سبق وتم الإعلان عن البدء في تطوير ورفع كفاءة طريق التفريعة خلال خطة العام المالي 2025-2026.