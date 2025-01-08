حفاظاً على أرواح المواطنين.. تدعيم منظومة الطرق بالمطبات الصناعية ببور فؤاد|صور

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، عن بدء تنفيذ عدد من مطبات صناعية بنطاق شارعي الجلاء ومحمد متولي الشعراوي وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين والحد من السرعات الزائدة للمركبات في إطار الخطة الموسعة لتطوير منظومة الطرق بمحافظة بورسعيد

وأشار رئيس مدينة بورفؤاد ،بأنه جاري أقامة عدد 4 مطبات صناعية بشارع الجمهورية خلال يوم أمس وعدد 1 مطب بنطاق شارع الجزائر محيط سوق بورفؤاد الحضاري.

وتم التنسيق مع مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندسة إحسان بورما ووحدة مرور بورسعيد برئاسة العميد كريم لهيطة على تنفيذ ٢ مطب صناعي أمام مدرسة الراعي الصالح وعدد ٢ مطب صناعي أمام بنك القاهرة مع اتخاذ كافة الإجراءات المرورية اللازمة ، حرصا على سلامة المواطنين و لتحقيق السيولة المرورية في حركة المشاة والسيارات ،لتحقيق المظهر الحضاري والجمالي اللائق، لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة ،وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق .