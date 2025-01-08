رئيس قبرص: حريصون على تقديم الدعم لمصر في مواجهة أى تحديات

أكد رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس أنهم حريصون على تقديم الدعم لمصر في مواجهة أي تحديات.



وأضاف الرئيس القبرصي خلال القمة المصرية القبرصية اليونانية التي تستضيفها القاهرة اليوم، الأربعاء، نحن بحاجة إلى الإسهام في التنمية البشرية والازدهار الاقتصادي.



وتابع الرئيس القبرصي:"رأينا الكثير من الفرص التي تكمن في التعاون الثلاثي وخاصة فيما يتعلق بالسياحة والطاقة والأمن".



وتشهد العلاقات الثلاثية بين مصر، قبرص، واليونان تطورًا ملحوظًا، مع انعقاد قمة آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان التي تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول الثلاث.

ويأتي هذا التعاون في إطار توقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم في مجالات متنوعة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التعليم، التعليم العالي، البحث العلمي، الطاقة، إدارة الموارد المائية، والموانئ.

ويمثل هذا التعاون الثلاثي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة شرق الأوسط، حيث تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز الشراكة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز الروابط التاريخية والثقافية بين شعوب الدول الثلاث.