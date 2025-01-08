نجل شريفة ماهر يهدي أغنية يوم تكريمك لوالدته

أطلق الفنان حليم نجل الفنانة الراحلة شريفة ماهر، أغنية "يوم تكريمك " اهداء لها في يوم تكريمها الذي في احتفالية أقيمت في دار الأوبرا المصرية، اليوم ، برعاية وزارة الثقافة.

وقال حليم لـ صدى البلد: “سعيد جدا بتكريم اسم والدتي في دار الأوبرا المصرية دا فخر ليا وكان نفسي التكريم دا يكون وهي عايشة، هي اتكرمت كثير في آخر أيامها قبل وفاتها، والدتي قدمت العديد من الأعمال الجميلة”.

وتابع نجل شريفة ماهر: “بحب كل أعمال والدتي وكانت دائماً طقوسها تجلس في المنزل وتشاهد التليفزيون، وتقرأ القرآن وتصلي”.



واستطرد نجل شريفة ماهر: “والدتي كانت دائماً تنصحني وتساعدني في نصائح كثير في حياتي المهنية والشخصية وتدعو لي ولأخوتي”.

واختتم نجل شريفة ماهر: "ماما كانت وصيتها تقولي انا وأخواتي خليكوا دائماً مع بعض خليكوا سند لبعض، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته يارب العالمين".

توفيت الفنانة شريفة ماهر، يوم السبت 26 أكتوبر 2023، ، داخل أحدي مستشفيات، وتم تشييع جثمانها، من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، في إحدى المدارس الفرنسية، واتجهت إلى الفن بأدوار صغيرة، وعانت كثيرا في بداياتها حتى وصلت إلى الشهرة.

آخر أعمال شريفة ماهر، كان عمل درامى يحمل اسم عزيز على القلب عام 2008 إلى أن وعكة صحية اضطرتها الى الاعتزال .

من أهم اعمالها "إزاي أنساك" و"إسماعيل يس في البوليس" و"الفانوس السحري" و"قصر الشوق" و"رجل له ماضي".



