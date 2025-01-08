عبد الغفار: 185 مليار جنيه تم إنفاقها على 3212 مشروعا بملفات التنمية البشرية خلال 2024

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أنه تم إنفاق 185 مليار جنيه على 3212 مشروعا فى ملفات التنمية البشرية خلال 2024.

إنفاق 185 مليار جنيه على 3212 مشروعا فى ملفات التنمية البشرية

وأضاف نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء :"لو عدنا إلى وزارة التخطيط في السنة المالية الماضية سنجد أن هناك من 181 مليار جنيه إلى 185 مليار جنيه تحت ملفات التنمية البشرية في الوزارات، واستفاد منها حوالي 3212 مشروعا في 319 جهة، حتى أن الدولة خصصت في الموازنة الخاصة بها تحت مسمى التنمية البشرية".

وتابع عبدالغفار "نقوم برسم خريطة من خلال ملفات التنمية البشرية تبدأ من التعليم ثم التدريب والتأهيل، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين كل الوزارات، ووزارة العمل تعمل على وظائف المستقبل، وكان ذلك يتطلب أن يتم التنسيق مع وزارتي التعليم والتعليم العالي".

