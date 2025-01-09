خصص الإعلامي شريف عامر، فقرة من برنامج يحدث في مصر، المُذاع على قناة "mbc مصر"، للحديث عن مبادرة وزارة الأوقاف بعودة الكتاتيب.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير واعظة بالأوقاف: بدأت العمل بمجال الوعظ منذ 4 سنوات ثم اتجهت للسوشيال ميديا خلال فترة جائحة كورونا.

وأضاف: "لديّ أكثر من مليون متابع على الفيسبوك و 200 ألف على الإنستجرام"، مشيرة: يفضل أن يكون عمر الطفل 3 سنوات أثناء تعليمه في الكتاب.



وتابعت الدكتورة دينا أبو الخير واعظة بالأوقاف: أمارس العمل الدعوي (أونلاين) ولدي أكثر من مليون متابع على الفيسبوك و 200 ألف على الإنستجرام.