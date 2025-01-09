عطل في خط مياه يغرق شوارع مدينة بالمنوفية .. صور

شهدت مدينة منوف في محافظة المنوفية عطلا في خط المياه الرئيسي بالمدينة مما أدي الي غرق الشوارع بالمياه.

وعلي مدار ساعات امتدت أعمال الصيانة ومحاولة السيطرة علي العطل وذلك منذ مساء امس الأربعاء.

وتابع سامي سرور رئيس مركز ومدينه منوف اصلاح عطل مياه بشارع المحطة أمام محطة السكة الحديد بمدينة منوف خط قطر ١ متر حيث تم التواصل مع مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى بمنوف ومازالت الأعمال جارية للانتهاء من الإصلاح وتم سحب المياه من الشوارع الجانبية.

ووجه رئيس المركز والمدينة بالمتابعة الميدانية والوقوف علي الأعمال وإزالة أي معوقات لسرعة الإنتهاء منها مع إعادة رد الشيء لأصله عقب الانتهاء.