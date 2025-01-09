ارتفاع ضحايا حادث تصادم المنوفية إلي 3 أشخاص

شهدت محافظة المنوفية مساء أمس الأربعاء حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي وتوك توك ودراجة نارية علي طريق كفر طنبدي بمركز شبين الكوم.

جاء ذلك عقب اصطدام سيارة مسرعة بتوك توك علي الطريق مما ادي الي فرم التوك التوك وإصابة مستقليه.

واسفر الحادث عن وفاة 3 اشخاص وإصابة 7 آخرين حيث أعلنت حالات الوفاة واحدا تلو الآخر وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وجاءت اسماء المتوفيين خالد شهاب وزينب عطية، والشحات حسن سائق التوك توك.

بينما جاءت أسماء المصابين في حادث تصادم بين عربية ملاكي وتوك توك وموتوسيكل على طريق شبين الكوم البتانون " علي هاشم 23 سنة من البتانون، سامي السيد الجنزوري 55 سنة من البتانون ، بدر سامي السيد الجنزوري 10 سنوات من البتانون ، محمد حاتم النعماني 21 سنة من البتانون ، شوقي علي صالح 38 سنة من كفر طنبدي ، عبدالله محمد علي 31 سنة من البتانون.

فيما تم نقل الجثث والمصابين الي مستشفي شبين الكوم، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.