إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الكريمات

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات في انقلاب ميكروباص على طريق الكريمات الصحراوي واصابة 10 من الركاب .

واستعلمت النيابة عن حالة المصابين لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بطريق الكريمات الصحراوي بدائرة مركز شرطة الصف جنوب المحافظة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الاطار وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.