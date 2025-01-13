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أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أكاديمية مصر للطيران للتدريب تنجح في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية للسلامة

أكاديمية مصر للطيران للتدريب
أكاديمية مصر للطيران للتدريب
نورهان خفاجي
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نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد وكالة الاتحاد الأوروبي لسلامة الطيران " EASA " لأجهزة الطيران التمثيلي: A320neo /ceo, B737-800, B777-200ER، وذلك فى ضوء استراتيجية وزارة الطيران المدنى بأهمية حصول كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة على الاعتمادات الدولية وتجديدها بصفه دورية من أجل تحسين جودة وبيئة العمل وتقديم أعلى مستوى من الخدمات بما يكفل النهوض بمنظومة الطيران المدنى المصري فى شتى المجالات، 

و يعد تجديد الاعتمادات والشهادات الدولية فى مختلف مجالات النقل الجوى انعكاس لالتزام قطاع الطيران المدنى المصرى بتطبيق كافة المعايير والمواصفات العالمية فى هذا المجال ..  
كما أن تجديد  مثل هذه الاعتمادات يعد اعترافاً دولياً بامكانيات هذا الصرح العالمى ويجعله فى مصاف أكاديميات الطيران العالمية فى مجال التدريب.

هذا وقد أشاد وفد الوكالة الأوروبية بكفاءة أجهزة الطيران التمثيلى بالأكاديمية وتجديد اعتمادها بأعلى مستويات اعتمادات الوكالة (Level D). 

جدير بالذكر أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تحظى بمكانة علمية مرموقة على المستوى الدولى و الإقليمي، و تعتبر من أكبر وأعرق الأكاديميات فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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