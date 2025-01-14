قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أرواح وعتاد.. خسائر كبرى للدعم السريع في معركة ود مدني بالسودان
موعد غلق باب التقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2025 | شروط ومعايير الاختيار
بسبب الشبورة.. كثافات مرورية على محاور القاهرة الكبرى ونصائح لتفادي الحوادث
يخص الجيش.. أمريكا تعد الرئيس اللبناني بهذا الأمر
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير
23 شهيدا في غارات للاحتلال على منازل وخيام النازحين بغزة فجر اليوم
عكس المتوقع.. طقس اليوم الثلاثاء 14\1\2025 ودرجات الحرارة المتوقعة
أسباب إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء مسبوق الدفع
صاروخ من اليمن.. إصابة 11 اسرائيليا جراء تدافع مئات الآلاف نحو الملاجئ
صرف مساعدات "تكافل وكرامة" عن شهر يناير 2025 .. غدا
مصادر: الإفراج عن 3 رهائن مقابل سحب إسرائيل لقواتها من المناطق المأهولة بغزة
حالة الطقس الثلاثاء 14 يناير 2024
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 يناير

أرشيفية
أرشيفية
محمد صبيح
×

يقدّم موقع "صدى البلد"، لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14-1-2025، حيث شهدت أسواق الصاغة انخفاضًا في الأسعار.

الذهب اليوم في مصر
 


سجّل سعر الذهب عيار 24 حوالي 4291.5 جنيه للبيع و 4262.75 جنيه للشراء، حيث هبطت الأسعار بنحو 5.75 جنيه.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 3755 جنيهًا للبيع و 3730  جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعار العيار بنحو 5 جنيهات.


سعر الذهب اليوم


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 3218.5 جنيه للبيع 3197.25  جنيه للشراء، وخسر العيار نحو 4.25 جنيه.

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 2503.25 جنيه للبيع و 2486.75 جنيهًا للشراء، حيث انخفضت أسعاره بنحو 3.25 جنيه.

سعر الذهب اليوم في مصر


وسجل الجنيه الذهب حوالي 30040  جنيها  للبيع 29840  جنيها للشراء، بانخفاض حوالي 40 جنيها.

سعر مصنعية الذهب والدمغة


تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر


تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

عوامل تحدّد سعر الذهب عالميًا


يُعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها.

معدل سعر الفائدة عالميًا: يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

أسعار النفط عالمياً: عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب، فضلاً عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.
 

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 سعر الذهب الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد

وفقا للقانون.. زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات 2025 هذا الموعد

فوائد البنوك

هل يجوز إخراج فوائد البنوك فى الصدقات؟.. أمين الفتوى يجيب

عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

عيار 21 الآن مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

اكرم توفيق

الأهلي يرفض رحيل مروان عطية مقابل 3 ملايين دولار.. وأكرم سيرحل

إجازة نصف العام 2025

موعد إجازة نصف العام 2025 في المدارس.. قرار نهائي

صيانة كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بنجع حمادي غدا.. تعرف عليها

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2025 والأوراق المطلوبة - صورة أرشيفية

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2025 والأوراق المطلوبة

الطقس في مصر

لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر المواطنين: انخفاض جديد في درجات الحرارة قادم

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025

حماية المنافسة

رئيس جهاز حماية المنافسة يستقبل سفير فرنسا بالقاهرة لتعزيز أوجه التعاون

سعر الدينار الأردني

آخر تحديث لسعر الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري في البنوك

بالصور

تعلمي طرق عمل بسبوسة الطاسة السريعة.. ألذ الحلويات بأسرع وقت ودون مجهود!

بسبوسة
بسبوسة
بسبوسة

طريقة تحضير السيريلاك في المنزل

سيرلاك اطفال
سيرلاك اطفال
سيرلاك اطفال

كم مرة يتبول الشخص ليلاً في الشتاء؟.. اكتشف العلاقة بين الطقس والعمر

كم مرة يتبول الشخص ليلاً في الشتاء؟ ا
كم مرة يتبول الشخص ليلاً في الشتاء؟ ا
كم مرة يتبول الشخص ليلاً في الشتاء؟ ا

ماذا يحدث لمرضى السكر عند تناول لحم الأرنب؟.. فوائد ومخاطر

الأرنب
الأرنب
الأرنب

فيديو

حرائق

خساير بالمليارات … ايه الي حصل في لوس انجلوس بسبب الحرائق

الشاي بالسمنة

الشاي بالسمنة .. تريند جديد يجتاح وسائل التواصل الاجتماعي ايه الحكايه

زيزو

83 هدف و 249 مبارة … حكاية زيزو مع الزمالك منذ انضمامه

تطورات أزمة شكري سرحان

تهديد عمر متولي بالشطب من النقابة.. بعد انتقاده للراحل شكري سرحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بدايات ملهمة من عدسة السينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "نافذة فرص" الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الآفاق المستقبلية الثلاثية لمصر واليونان وقبرص

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الطغاة يصنعون الغزاة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تأسيس الجمهورية الجديدة

المزيد