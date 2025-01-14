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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يرافق لجنة الوزراء خلال تفقد مجمع مواقف السيارات

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف
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اصطحب "بلال حبش"نائب محافظ بني سويف ،لجنة رئاسة مجلس الوزراء المُكلفة  بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها  في القطاعات والمرافق الخدمية،أثناء تفقدها "اليوم"مشروع مجمع مواقف السيارات أسفل محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وفي حضور: المهندس أحمد حسين رئيس فرع هيئة الطرق والكباري ،  شيرين حسين _مسؤول المكتب الفني ، المهندس شافعي ممدوح مدير المشروع، وبعض المختصين من هيئة الطرق والكباري والاتصالات والكهرباء والمكتب الفني بديوان عام المحافظة
 

وناقش نائب محافظ بني سويف مع لجنة متابعة المشروعات ، مستجدات الموقف التنفيذي  للمشروع الذي يتم إنشاؤه والذي بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري بوزارة النقل، و يضم موقفين للسيارات (محافظات ومراكز) مكونة من 5 ساحات انتظار على مساحة 25000 متر مربع طاقة استعابية 600 مركبة، و 3 مناطق خدمية وادارية متفرقة باجمالي مساحة 4200 متر مربع (مسجد رجال + مسجد سيدات + نقطة أمنية + مكتب بريد + عيادة صحية + غرفة صراف آلي + محلات تجارية + أكشاك)، بجانب نفق مشاه اسفل مطلع المحور لحركة المشاه بين الموقفين ، وخزان مياه ارضي للتغذية والحريق بسعة 60م ، وسور خارجي للموقف بطول 1200 متر وبوابات دخول وخروج الأفراد والمركبات، خطوط مياه وصرف صحي "خط الطرد" حتى محطات قرية رياض باشا.

وأشار  نائب محافظ بني سويف إلى تكليفات المحافظ"د.محمد هاني غنيم " باستمرار المتابعة  لسير  ومراحل العمل  بالمشروع ، حيث تم  الانتهاء  من أعمال توصيل المرافق _مياه وكهرباء وتليفونات _للنفق الذي يربط بين موقف المحافظات على طريق "بني سويف/دمو" وموقف المراكز على طريق "بني سويف/الواسطى"،بجانب متابعة تركيب تندات الموقف "المظلات"، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء المشروع وفق المعايير الهندسية المطلوبة،والتوجيه بتذليل أي عقبات قد تعوق إنجاز المشروع.

بني سويف الفشن ببا بلال حبش

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