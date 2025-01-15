كوبا تعلن إطلاق سراح 553 سجينا بعد رفعها من القائمة الأمريكية السوداء

أعلنت كوبا إطلاق سراح 553 سجينا، بعد أن رفعت الولايات المتحدة الجزيرة الشيوعية من القائمة السوداء للدول الراعية للإرهاب.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، في تغريدة على "تويتر" حسبما نقلت قناة "فرانس 24": "كما هي العادة في نظامنا القضائي، اتخذنا قرارا أحاديا وسياديا بالإفراج عن 553 شخصا أدينوا بجرائم مختلفة".

ولم تحدد السلطات الكوبية ما إذا كان من المقرر إطلاق سراحهم قريبا، يشملون الكوبيين المدانين بالمشاركة في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يوليو 2021، وهي الأكبر منذ ظهور ثورة كاسترو في عام 1959.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن القرار المفاجئ الذي اتخذه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإزالة كوبا من القائمة السوداء الأمريكية، الذي أصبح رسميا في مذكرة أصدرها البيت الأبيض أمس “الثلاثاء”، من شأنه أن يشجع على إطلاق سراح "عدد كبير من السجناء السياسيين".

جاء قرار بايدن قبل اداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية والمعروف عن حزبه أنه يتبنى نهجا مشددا جدا ضد السلطات الشيوعية الكوبية، لذا فليس من المستبعد أن يعيد ترامب كوبا مجددا للقائمة السوداء فور توليه السلطة .

وتشير منظمات غير حكومية وسفارة الولايات المتحدة في كوبا إلى وجود نحو ألف "سجين سياسي" في الجزيرة.. وفي عام 2023، طلب مبعوث من البابا فرانسيس من هافانا إطلاق سراح المتظاهرين المسجونين.. وتنفي هافانا وجود سجناء سياسيين، وتتهم المعارضة بأنها "مرتزقة" لحساب واشنطن .