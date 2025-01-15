دون أدوية.. 5 طرق طبيعية تخلصك من الاكتئاب

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب الاكتئاب، ولكن هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية.

إليك بعض الطرق التي يمكن أن تكون مفيدة لعلاج الاكتئاب

1. ممارسة الرياضة

التمارين الرياضية تحفز إفراز الإندورفينات، وهي المواد الكيميائية التي تعمل كمسكنات طبيعية وتحسن المزاج. يمكنك البدء بالمشي، الجري، أو ممارسة اليوجا

2. التغذية السليمة

تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الأسماك الدهنية (أوميغا-3)، المكسرات، والفواكه، والخضروات، قد يساعد في تحسين الصحة العقلية. تجنب الكافيين والمشروبات السكرية بشكل مفرط.

3. الاسترخاء وتقنيات التنفس: تقنيات مثل التأمل والتمارين التنفسية العميقة يمكن أن تساعد في تقليل التوتر وتحسين الشعور بالراحة، ممارسة اليوغا يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في تهدئة العقل والجسم.

4. التعرض لأشعة الشمس

الضوء الطبيعي يمكن أن يساعد في تحسين مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يساعد في تحسين المزاج. حاول أن تتعرض للشمس لمدة 15-30 دقيقة يومياً.

5. الحديث مع الآخرين

دعم الأصدقاء والعائلة يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة النفسية. لا تتردد في مشاركة مشاعرك مع شخص موثوق.

المصدر healthline