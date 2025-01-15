شيفروليه أفيو مستعملة بـ 350 ألف جنيه .. اعرف مواصفاتها

تحتوي سوق السيارات المصرية علي باقة متنوعة من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في الحصول عليها لتساعدهم علي التنقل باسرهم والذهاب إلي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها ومن ضمن تلك السيارات، شيفروليه أفيو موديل 2010، وتنتمي أفيو لفئة السيارات السيدان .

شيفروليه أفيو موديل 2010

- مواصفات شيفروليه أفيو موديل 2010 الخارجية

شيفروليه أفيو موديل 2010

تظهر سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من الخارج بتصميم أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة شيفروليه، وتم تثبيت شعار شركة شيفروليه علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج امامية .

- محرك شيفروليه أفيو موديل 2010

شيفروليه أفيو موديل 2010

تمكنت سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 من قطع مسافة تصل إلي 195 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتعرض للبيع باللون الرمادي، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة شيفروليه أفيو موديل 2010 الداخلية

شيفروليه أفيو موديل 2010

تحتوي مقصورة سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 الداخلية علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعه تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والاضاءة، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، وبها زجاج كهربائي .

- سعر شيفروليه أفيو موديل 2010

شيفروليه أفيو موديل 2010

تأتى سيارة شيفروليه أفيو موديل 2010 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

شيفروليه أفيو موديل 2010

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.